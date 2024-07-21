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Изменение поизции лидера Украины Владимира Зеленского в отношении переговоров с российской стороной, вероятно, стало его реакцией на события, происходящие в США.

Речь идет о том, что кандидат в президенты Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп выбрал своим напарником противника поддержки Киева Джеймса Дэвида Вэнса, сообщает CNN со ссылкой на бывшего посла США на Украине Джона Хербста.

По данным журналистов, в настоящий момент украинские власти столкнулись не только со сложной ситуацией на фронте, но и с политической неопределенностью в вопросах дальнейшего оказания поддержки со стороны западных союзников страны, в том числе США.

В связи с этим Зеленский, вероятно, предпринял попытку наладить контакт с потенциальной администрацией Трампа, заявляя о своей готовности к началу переговоров, отметил в ходе интервью Хербст.

Между тем Дональд Трамп назвал "очень хорошей" состоявшуюся беседу с Зеленским. Кандидат на пост лидера США также напомнил, что в случае победы на выборах он принесет мир и прекратит войну.