Трамп рассказал Маску об отношениях с Путиным и военных возможностях Украины

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп надеется вновь наладить контакт с Владимиром Путиным ради пользы для Вашингтона. Об этом он сообщил в интервью предпринимателю Илону Маску, которое приводит "Радио 1".

По словам политика, он очень хорошо знает российского лидера, и ранее у них были хорошие отношения.

Также Трамп высказался на счет военных возможностей Украины. Он считает, что Киеву не хватает военнослужащих, чтобы продолжать боевые действия с российской армией. Ответственность за конфликт между Украиной и Россией политик возложил на нынешнего президента США Джо Байдена.

Кроме того, кандидат в президенты считает, что Байден сделал все, чтобы сблизить Россию и Китай, и теперь эти отношения представляют серьезную угрозу для Вашингтона. Как считает Трамп, КНР в состоянии догнать РФ и США по объемам ядерного вооружения. По его словам, Штатам нужен "умный президент", который сможет выстроить нормальные отношения с двумя этими странами.

В том же интервью Трамп заявил, что конфликт на Украине начался из-за "глупости" действующего хозяина Белого дома Джо Байдена, который допустил возможность приема Украины в НАТО. Он назвал Путина хорошим переговорщиком, а Байден, по его мнению, что-то сделал с Россией.

Экс-президент напомнил, что вместо того, чтобы начать переговоры с российским лидером, Байден стал говорить глупости.