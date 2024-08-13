Трамп: Байден совершил глупость, допустив возможность приема Украины в НАТО

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Конфликт на Украине начался из-за "глупости" действующего хозяина Белого дома Джо Байдена, который допустил возможность приема Украины в НАТО, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью предпринимателю Илону Маску.

Он назвал Владимира Путина хорошим переговорщиком, а Байден, по его мнению, что-то сделал с Россией.

"Не было никаких шансов на то, что Путин решит ввести силы на Украину. После того как я покинул пост, РФ начала формировать крупные армии там, на границе с Украиной. Я взглянул на это и подумал, что Путин пошел на этот шаг, поскольку он хороший переговорщик, и он хочет вести переговоры", – цитирует интервью Трампа предпринимателю Илону Маску РИА Новости.

Экс-президент напомнил, что вместо того, чтобы начать переговоры с российским лидером, Байден стал говорить глупости.

Ранее Трамп назвал отличной и феноменальной сделку, которую, по его словам, заключила в свою пользу РФ по обмену заключенными с Западом, который состоялся 1 августа в аэропорту Анкары. В нем приняли участие 26 заключенных из 7 стран.

Кроме того, Трамп во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским напомнил ему о том, что Россия в свое время одержала верх в войнах с Адольфом Гитлером и Наполеоном Бонапартом. Таким образом бывший глава Штатов призвал Зеленского закончить конфликт на Украине.

