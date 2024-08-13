Трамп допустил, что Китай может перегнать США по объемам ядерных арсеналов

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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп допустил, что Китай в будущем сможет догнать или даже перегнать Штаты по размеру арсенала ядерного оружия. Об этом он заявил в интервью бизнесмену Илону Маску, опубликованному в соцсети X.

Трамп отметил, что на сегодняшний день Россия и США находятся в этом вопросе на первом месте, однако КНР развивается крайне стремительно.

Экс-президент США также считает, что если третья мировая война начнется, то она в обязательном порядке будет включать использование ядерного оружия. Это спровоцирует невиданные разрушения, добавил политик.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил ранее, что часы Судного дня, которые символизируют напряженность ситуации в мире, показывают "без двух минут", однако не стоит считать, что их ход необратим.

Он также допустил, что РФ может понадобиться развернуть ракеты в ядерном оснащении в ответ на действия со стороны западных стран. По словам дипломата, России следует избегать эскалации, однако сценарии, при которых это возможно, рассматриваются.