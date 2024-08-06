Премьер Японии в годовщину бомбардировки Хиросимы не упомянул, что ее совершили США

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Во время мемориальной церемонии в Хиросиме по поводу 79-й годовщины атомной бомбардировки со стороны США премьер-министр Японии Фумио Кисида не упомянул, что ядерная бомба на город была сброшена американцами, передает газета "Известия".

Вместо этого в своей речи Кисида затронул тему российско-украинского конфликта, отметив, что на таком фоне ядерная угроза становится более явной. В свою очередь, мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи поступил аналогичным образом.

Тем временем посол РФ в Токио Николай Ноздрев назвал лицемерием и ханжеством отказ приглашать Россию на церемонии памяти жертв в Хиросиму и Нагасаки. По его словам, некоторые японские представители пытаются сделать себе пиар на памяти невинных жертв американской атаки. Однако эти действия вызывают лишь сожаление, уточнил Ноздрев.

Также, по его мнению, аргументация японских властей касательно ситуации на Украине не имеет смысла.

"Причинами, якобы связанными с российской специальной военной операцией на Украине, здесь пытаются прикрыть собственные постыдные попытки переписать историю", – цитирует посла ТАСС.

Дипломат отметил, что японская сторона спекулирует на теме якобы использования Россией "ядерной риторики".

Между тем председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин также напомнил о 79-летней годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, заявив, что никакой военной необходимости в этом не было. Об этом сообщает "Радио 1".

При этом, по утверждению парламентария, после событий в Японии Штаты начали запугивать ядерным оружием и другие государства, например Вьетнам, Корею, Афганистан, Ирак, а также Югославию, Ливию и Сирию. И на сегодняшний день их военные методы не изменились.

"Они превратили Украину в плацдарм для войны с нашей страной. Расширяют инфраструктуру НАТО в регионах Азии против Китая. Наносят со своими союзниками ракетные удары по мирным городам Ирана", – пояснил Володин, добавив, что США остаются единственной страной, применившей ядерное оружие.

Однако сегодняшний потенциал России и Китая в этом вопросе позволяет сдерживать Америку, а разработанные в РФ за последнее время высокотехнологичные средства вооружения позволяют говорить о преимуществе над США, заверил спикер Госдумы.

Володин добавил, что парламенты и граждане США, а также Евросоюза должны понимать, что их военные шаги могут привести мир к трагическим последствиям.

При этом Кадзуми Мацуи в своей речи процитировал первого президента СССР Михаила Горбачева, так как последний говорил о необходимости мира, отказа от гонки вооружений и ядерном разоружении. Также Мацуи подверг критике действия РФ на Украине и отметил разрастание израильско-палестинского конфликта.

Атомные бомбардировки двух городов были осуществлены США в августе 1945 с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия.

В результате взрыва бомбы, сброшенной на Хиросиму, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 до 100 тысяч человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тысяч за счет тех, кто умер в больницах от полученных ран и облучения. Общее число жертв бомбардировки превышает 350 тысяч.

