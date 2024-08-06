Мэр Хиросимы Мацуи процитировал Горбачева в годовщину бомбардировки города

Фото: Фотохроника ТАСС/Вайнштейн Игорь

Кадзуми Мацуи, мэр японского города Хиросима, подвергшегося американской атомной бомбардировке 79 лет назад, выступил на траурной церемонии в Мемориальном парке мира и процитировал первого президента СССР Михаила Горбачева. Об этом сообщает РИА Новости.

Мацуи напомнил, что Горбачев говорил о необходимости мира, отказа от гонки вооружений и ядерном разоружении.

"Через диалог они с президентом Рейганом положили конец холодной войне и подписали советско-американский договор о ликвидации вооружений", – отметил мэр Хиросимы.

При этом в своем выступлении Мацуи подверг критике действия РФ на Украине и отметил разрастание израильско-палестинского конфликта. На траурную церемонию в этом году были приглашены представители 109 стран, Россию и Белоруссию не приглашают второй год подряд.

Отмечается, что в ходе выступлений ни один японский политик не упомянул ответственность США за применение ядерного оружия.

Ранее зампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино заявила, что Токио никогда не смирится с "российской ядерной угрозой". Дипломат отметила, что катастрофа, постигшая города Хиросима и Нагасаки, никогда не должна повториться. Вместе с тем Сино не стала вспоминать о том, что за атомными бомбардировками японских городов стоят Соединенные Штаты.

