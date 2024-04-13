Япония раскритиковала РФ в СБ ООН, вспомнив о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки

Фото: depositphotos/ruskpp

Зампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино заявила, что Токио никогда не смирится с "российской ядерной угрозой". Об этом она сообщила во время заседания Совбеза всемирной организации.

"Как единственная страна, когда-либо пострадавшая от ядерных бомбардировок во время войны, Япония никогда не смирится с российской ядерной угрозой, не говоря уже о любом применении ядерного оружия", – приводит РИА Новости слова Сино.

Японский дипломат отметила, что катастрофа, постигшая города Хиросима и Нагасаки, никогда не должна повториться. Вместе с тем Сино не стала вспоминать о том, что за атомными бомбардировками японских городов стоят Соединенные Штаты.

Ранее сообщалось, что американскому конгрессмену-республиканцу Тиму Уолбергу пришлось оправдываться за сравнение Газы и Украины с Хиросимой и Нагасаки.

По информации СМИ, Уолберг, встречаясь с избирателями, заявил, что США должны помочь Израилю "разобраться с этим быстро, как в Нагасаки и Хиросиме". Он также добавил, что "это касается и Украины". После подобных высказываний на конгрессмена обрушилась волна критики.

До этого министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что в мире выросла угроза применения ядерного оружия. Он подчеркнул, что развитие ядерного оружия продолжается, а к списку обладающих таким вооружением добавляются новые государства.