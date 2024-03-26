В Минобороны Великобритании заявили о возросшей угрозе ядерного конфликта

Фото: ТАСС/EPA/ANDY RAIN

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что в мире выросла угроза применения ядерного оружия. Об этом говорится в докладе кабмина королевства, который посвящен будущему ядерных сил Лондона.

"Ядерные риски растут", – говорится в документе.

Глава Минобороны страны подчеркнул, что развитие ядерного оружия продолжается, а к списку обладающих таким вооружением добавляются новые государства. Он утверждает, что Великобритании не стоит сторониться статуса ядерной державы.

До этого Владимир Путин рассказал, что в случае столкновения РФ и НАТО мир будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны.

Ранее американские аналитики заявили, что агрессивная риторика некоторых государств Европы в адрес Москвы недальновидна, так как в случае эскалации США не придет к ним на помощь. В частности, призывы "разрушить РФ" приведут к ядерной эскалации, что не входит в планы Вашингтона.