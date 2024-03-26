Песков назвал враждебной для РФ позицию Британии по ядерной политике

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Позиция руководства Соединенного Королевства является крайне антироссийской и враждебной для России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания министра обороны Великобритании Гранта Шаппса.

"Собственно, никаких новаций нет", – отметил он.

Ранее Шаппс указал, что в мире увеличилась угроза применения ядерного оружия. По его словам, развитие такого оружия продолжается, а к списку тех, кто им обладает, добавляются новые страны. Министр считает, что Британии не нужно сторониться статуса ядерной державы.

До этого аналитики США сказали, что агрессивная риторика некоторых европейских государств в адрес РФ недальновидна, поскольку в случае эскалации Штаты не придут к ним на помощь.