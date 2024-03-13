Байдена проинформировали о заявлениях Путина по ядерной тематике

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Американский президент Джо Байден проинформирован об интервью Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву, в частности, о его заявлениях по ядерной тематике. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Я могу сказать, что мы понимаем, что господин Путин цитировал российскую ядерную доктрину, этот вопрос был ему задан. Тем не менее российская ядерная риторика была безответственной и безрассудной в ходе этого конфликта", – приводит ее слова РИА Новости.

Вместе с тем в Вашингтоне не видят никаких указаний на то, что российская сторона собирается применить ядерное оружие на Украине. США, в свою очередь, также не готовы менять ядерную стратегию, добавила Жан-Пьер.

В рамках этого интервью Владимир Путин заявил, что российская сторона готова к ядерной войне с военно-технической точки зрения. Президент отметил, что ядерное оружие РФ постоянно находится в состоянии боевой готовности.

Президент РФ также сообщил, что Россия готова применить ядерное оружие, если речь будет идти о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости РФ.