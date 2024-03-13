13 марта, 19:57Политика
В китайском МИД прокомментировали слова Путина о ядерном оружии
Фото: depositphotos/jackmalipan
Китай всегда выступал за придерживание концепции общей безопасности со стороны ядерных держав, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"В январе 2022 года пять ядерных держав выпустили заявление о предотвращении ядерной войны, подчеркнув, что в ядерной войне нельзя победить. Китай обратил внимание на то, что российская сторона неоднократно подтверждала этот принцип", – цитирует его РИА Новости.
Он подчеркнул, что в настоящее время все стороны должны содействовать деэскалации и предпринимать для этого реальные действия. Так он прокомментировал высказывания Владимира Путина, который тот сделал в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
По словам российского лидера, РФ с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне.
Путин напомнил, что РФ будет применять оружие массового поражения только в случае реальной угрозы существования страны, нанесения ущерба ее суверенитету и ее независимости.
Путин заявил, что Россия доказала способность отвечать на любые вызовы
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