В китайском МИД прокомментировали слова Путина о ядерном оружии

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Китай всегда выступал за придерживание концепции общей безопасности со стороны ядерных держав, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"В январе 2022 года пять ядерных держав выпустили заявление о предотвращении ядерной войны, подчеркнув, что в ядерной войне нельзя победить. Китай обратил внимание на то, что российская сторона неоднократно подтверждала этот принцип", – цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что в настоящее время все стороны должны содействовать деэскалации и предпринимать для этого реальные действия. Так он прокомментировал высказывания Владимира Путина, который тот сделал в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

По словам российского лидера, РФ с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне.

Путин напомнил, что РФ будет применять оружие массового поражения только в случае реальной угрозы существования страны, нанесения ущерба ее суверенитету и ее независимости.

Путин заявил, что Россия доказала способность отвечать на любые вызовы