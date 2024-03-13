РФ готова применить ядерное оружие, если речь идет о существовании государства – Путин

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Россия готова применить ядерное оружие, если речь будет идти о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости РФ. Об этом заявил Владимир Путин в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, пишет РИА Новости.

Президент добавил, что необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине никогда не было. По его словам, подобная мысль даже не приходила ему в голову.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что власти Соединенных Штатов в конце 2022 года по наводке западных разведывательных служб готовились к тому, что РФ может нанести ядерный удар по Украине. Однако американские спецслужбы так и не нашли доказательств надежности этих сведений.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя данную публикацию, заявил, что обвинения России в том, что она могла применить ядерное оружие на Украине, представляют собой "рассуждалки", публикуемые в газетах.

Путин заявил, что Россия доказала способность отвечать на любые вызовы