Песков назвал "рассуждалками" обвинения в адрес РФ о ядерном оружии

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Обвинения России в том, что она могла применить ядерное оружие на Украине, представляют собой "рассуждалки", публикуемые в газетах. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Я не думаю, что это нуждается в каких-то комментариях", – добавил он, отвечая на вопрос журналистов о публикации вероятного нанесения с российской стороны ядерного удара по Украине в 2022 году.

Ранее СМИ писали, что власти США в конце 2022 года по наводке западных разведслужб готовились к тому, что Москва может нанести по Киеву ядерный удар. Однако, по данным прессы, спецслужбы Соединенных Штатов не нашли доказательств надежности этой информации.

В свою очередь, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) поддержал возвращение Украине ядерного оружия. По его словам, это является единственной опцией для выживания.

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