В Верховной раде выступили за возвращение Украине ядерного оружия

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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко поддержал возвращение Украине ядерного оружия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинского парламентария.

По словам Гончаренко, это является "единственной опцией для выживания".

"Если НАТО не хочет принимать нас в Альянс, значит, надо делать ракеты. Нам не надо тысяча. Нам надо 20. Будут санкции? Потерпим", – сообщил депутат.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, ушел от ответа на вопрос о возможности восстановления Украиной статуса ядерной державы.

До этого замминистра обороны Украины генерал Иван Гаврилюк заявил, что России необходимо отказаться от ядерного оружия. По его словам, любой конфликт заканчивается за столом переговоров, и ситуация на Украине не будет исключением. При этом соглашения в ходе переговоров Москвы и Киева должны включать отказ РФ от ядерного оружия, так как "оно представляет угрозу для всего мира", утверждает Гаврилюк.

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