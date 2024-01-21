Замглавы Минобороны Украины заявил, что Россия должна отказаться от ядерного оружия

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России необходимо отказаться от ядерного оружия. С таким заявлением выступил замминистра обороны Украины генерал Иван Гаврилюк в интервью изданию Der Tagesspiegel.

По его словам, любой конфликт заканчивается за столом переговоров, и ситуация на Украине не будет исключением. При этом соглашения в ходе переговоров Москвы и Киева должны включать отказ РФ от ядерного оружия, так как "оно представляет угрозу для всего мира", утверждает Гаврилюк.

Украина же, в свою очередь, должна восстановить свои границы на 1991 год, считает генерал. Он также предложил предпринять "превентивные механизмы" против российской стороны.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин никогда не угрожал ядерной бомбой, как это делают некоторые западные страны.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что поддержание высокого уровня боеготовности стратегических ядерных сил России является одной их основных задач, которую приказал министерству обороны РФ выполнить Владимир Путин.

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