Медведев назвал основание для использования Россией ядерного оружия

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Попытки Киева уничтожить пусковые установки РФ переданными Западом ракетами большой дальности будет основанием для использования Россией ядерного оружия, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, в этом случае Украина рискует нарваться на действие пункта 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания – "агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

"Это никакое не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства.

Об этом должны помнить все наследники Гитлера, Муссолини, Петена и прочих в нынешней Европе, поддерживающей нацистов в Киеве", – заключил политик.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что поддержание высокого уровня боеготовности стратегических ядерных сил России является одной их основных задач, которую приказал Минобороны РФ выполнить Владимир Путин.

Шойгу уточнил, что соответствующее решение российский президент принял после того, как обратил внимание на характер военных угроз и рисков, исходящих из мирового пространства.

До этого главнокомандующий ВМФ Николай Евменов сообщил, что все военные флоты России находятся в боеготовности. Ее проверили с помощью применения практического оружия и проведения учений. Кроме того, в начале года в состав ВМФ планируют принять еще один ледокол, суда снабжения и многофункциональные суда.



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