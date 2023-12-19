Главком ВМФ РФ сообщил о боеготовности всех военных флотов России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Все военные флоты России находятся в боеготовности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главнокомандующего ВМФ Николая Евменова.

По его информации, их боеготовность была проверена применением практического оружия, проведением учений и контрольными проверками. Кроме того, в начале года в состав ВМФ планируют принять еще один ледокол, суда снабжения и многофункциональные суда.

Военачальник сказал, что, по его мнению, 2023 год был для Военно-морского флота насыщенным. В особенности он отметил проведение учений в Арктике, учения "Океанский щит", в которых были задействованы нескольких флотов.

Говоря о приеме новой техники, Евменов подчеркнул, что под руководством верховного главнокомандующего приняты два атомных ракетных крейсера – с крылатыми ракетами большой дальности и стратегического назначения.

В состав ВМФ помимо атомных подводных лодок вошли надводные корабли класса корвет, дизельные подводные лодки и малые ракетные корабли, суда обеспечения, добавил главнокомандующий. На данный момент идет подготовка к приему кораблей противоминной защиты, корабля дальней морской зоны, малого ракетного корабля.

Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах "Красноярск" и "Император Александр III". Он дал старт принятию новых атомоходов в состав ВМФ России.

Также Евменов назвал постройку атомных подводных лодок приоритетом для Военно-морского флота РФ и отрасли судостроения. Такое заявление он сделал в ходе церемонии спуска на воду атомной подводной лодки (АПЛ) "Архангельск" проекта 885М "Ясень-М".

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