Главком ВМФ России назвал постройку атомных субмарин приоритетом для флота

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Постройка атомных подводных лодок является приоритетом для Военно-морского флота (ВМФ) России и отрасли судостроения, заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов. Об этом пишет РИА Новости.

"Главное командование ВМФ России будет и далее уделять первостепенное внимание развитию атомной подводной составляющей подводных сил, которые являются основой для гарантированного обеспечения безопасности государства на морских и океанских направлениях", – сказал он.

Такое заявление он сделал в ходе церемонии спуска на воду атомной подводной лодки (АПЛ) "Архангельск" проекта 885М "Ясень-М". По традиции командир АПЛ капитан первого ранга Александр Гладков разбил бутылку шампанского о корпус ракетоносца.

Евменов подчеркнул, что другие АПЛ из этой серии являются воплощением современных российских разработок, как в области вооружения, так и в области других технических решений вроде главных энергетических установок.

"Комплексы вооружения этих кораблей по ряду своих характеристик значительно превосходят зарубежные аналоги", – отметил главком.

В строительстве атомной подводной лодки принимали участие более 400 компаний и организаций со всей России. В ближайшее время "Архангельск" перейдет из наливного бассейна к набережной, а затем судостроители продолжат достройку подводного корабля.

"Многоцелевые атомные подводные лодки 4-го поколения уже доказали боеспособность и высокие технические характеристики. На морских границах России несут службу три многоцелевых корабля, построенных на Севмаше", – подчеркнул генеральный директор предприятия Михаил Будниченко.

Ранее стало известно, что АПЛ "Красноярск" выполнила пуски ракет в ходе государственных испытаний в Белом море. Подводная лодка аналогичного с "Архангельском" проекта успешно выполнила одиночные пуски крылатой ракеты "Калибр-ПЛ" и сверхзвуковой ракеты "Оникс" из подводного положения в начале ноября 2023 года.

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