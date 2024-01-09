Шойгу назвал ключевой задачей поддержание боеготовности ядерного оружия

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Поддержание высокого уровня боеготовности стратегических ядерных сил России является одной их основных задач, которую приказал министерству обороны РФ выполнить Владимир Путин. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на собрании с руководством Вооруженных сил (ВС) России.

Шойгу уточнил, что соответствующее решение российский президент принял после того, как обратил внимание на характер военных угроз и рисков, исходящих из мирового пространства.

Ранее главнокомандующий ВМФ Николай Евменов сообщил, что все военные флоты России находятся в боеготовности. Ее проверили с помощью применения практического оружия и проведения учений. Кроме того, в начале года в состав ВМФ планируют принять еще один ледокол, суда снабжения и многофункциональные суда.



Российские и китайские военные корабли отразили воздушную атаку во время учений