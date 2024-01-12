Европе придется сформировать коллективный ядерный арсенал против РФ – СМИ

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Странам НАТО в Европе необходимо сформировать коллективный ядерный арсенал, чтобы иметь шансы против России. Такое мнение высказал экс-советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative.

Бэндоу заявил, что создание общего ядерного арсенала в Европе могло бы дать европейцам шанс против России. Он отмечает, что армия РФ сейчас превосходит коллективную Европу даже без учета ядерного арсенала.

По мнению Бэндоу, европейцам "давно пора взять на себя главную ответственность за свою оборону". Он отмечает, что сейчас Европа подготовлена к всеобщей войне лишь чуть больше, чем это было в феврале 2022 года и подчеркивает, что с начала конфликта на Украине сократилось число членов НАТО, выделяющих по меньшей мере два процента ВВП на свою оборону.

Ранее сообщалось, что российское правительство приняло решение прекратить действие соглашения с Японией в сфере ликвидации ядерного оружия. Такое распоряжение подписал Михаил Мишустин.

Документ был одобрен в Токио еще 13 октября 1993 года. Сейчас между Россией и Японией прекращается сотрудничество в сфере ликвидации ядерного оружия и создания комитета по работе в этих целях.

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