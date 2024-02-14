Макрон испугался убийства в Киеве и решил поделиться ядерными потенциалом с ЕС – Медведев

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Французский президент Эммануэль Макрон испугался возможного или реального убийства в Киеве, что не только отметил туда визит, но и решил поделиться ядерным потенциалом страны со всем Евросоюзом (ЕС). Об этом на английском языке написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети Х (бывшей Twitter).

Он напомнил, что весь ядерный потенциал Франции контролируют Соединенные Штаты. Также Медведев предположил, что Макрона не беспокоят "такие мелочи, как Договор о нераспространении ядерного оружия".

Зампред Совбеза РФ добавил, что "крики Парижа встревожили Вашингтон".

Ранее СМИ писали, что Макрон отменил поездку на Украину по соображениям безопасности. Визит в Киев также отложили представители союза французских предпринимателей, заявили журналисты.

Также 14 февраля в соцсетях появилось видео якобы эфира телеканала France 24, где ведущий сообщил о подготовке покушения на французского президента в Киеве. По его словам, так украинские власти хотят привлечь внимание к конфликту и добиться новых поставок вооружения.

Спустя время телеканал опроверг выход в эфир такого сообщения, назвав видеофрагмент фейком. Там указали, что это видео планируется показать в качестве примера манипуляции информацией.