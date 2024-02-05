Посол РФ выразил возмущение отсутствием реакции Франции на обстрелы Белгорода и Донецка

Фото: depositphotos/KovalenkovPetr

Посол Российской Федерации во Франции Алексей Мешков выразил возмущение в связи с отсутствием какого-либо осуждения со стороны французских властей террористических акций киевского режима, сообщает РИА Новости.

В частности, он коснулся обстрелов со стороны ВСУ Белгорода 30 декабря 2023 года, рынка в Донецке 21 января и пекарни в Лисичанске 3 февраля, повлекших многочисленные жертвы среди мирных жителей.

Мешкова вызвали в МИД для демарша в связи с гибелью на Украине двух французских граждан, якобы занимавшихся там оказанием гуманитарной помощи. На это дипломат заявил, что никаких доказательств того, что погибшие французы являлись гуманитарными работниками, нет.

Ранее сообщалось, что французское министерство иностранных дел вызвало российского посла в Париже Алексея Мешкова после информации о гибели двух граждан Франции на Украине.

До этого глава МИД Франции Стефан Сежурне написал в соцсети X о смерти двух французских граждан на Украине. Он назвал их "гуманитарными работниками". После этого президент страны Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с гибелью соотечественников.

17 января Минобороны РФ заявило, что армия РФ поразила в Харькове здание с французскими наемниками. Согласно данным оборонного ведомства, были уничтожены более 60 бойцов, еще 20 боевиков были госпитализированы.

Через несколько дней депутаты Госдумы решили составить обращение к французскому парламенту по поводу уничтожения боевиков. Спикер палаты Вячеслав Володин напомнил, что во Франции наемничество запрещено на законодательном уровне.

На этом фоне МИД РФ вызвал посла Франции в Москве Пьера Леви. Ему заявили, что смерть граждан Франции в Харькове лежит на совести Парижа, который поддерживает набор наемников для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

20 января в СМИ появилось интервью Сежурне, в котором он обвинил Москву в том, что та оказывает давление на Европу, вызывая французского посла. Глава ведомства сослался на появившийся в Сети список граждан Франции, которых на самом деле якобы не существует в реальности.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в наличии профессионализма у Сежурне. По ее словам, глава внешнеполитического ведомства не стал бы прикрываться манипуляциями со стороны РФ и отрицать действительность.