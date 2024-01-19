ГД обратится к французскому парламенту из-за уничтожения наемников в Харькове

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Думские депутаты рассмотрят обращение к французскому парламенту на фоне новостей об уничтожении ВС России французских боевиков в Харькове. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале.

Спикер палаты напомнил, что во Франции наемничество запрещено на уровне законодательства. На этом фоне, продолжил Володин, данная тема заслуживает, чтобы российские депутаты обратились к Национальному собранию республики.

Он указал, что Москве важно знать, знает ли французская сторона, что кто-то в обход законов направляет боевиков на Украину.

"В истории взаимоотношений наших стран есть разные этапы. Было время, когда наши деды и прадеды вместе боролись против фашизма. Но сегодня, как оказалось, наемники-французы погибают за нацистский режим на Украине", – написал Володин.

17 января Минобороны РФ заявило, что российская армия высокоточным ударом поразила в Харькове здание с французскими наемниками. По данным ведомства, было уничтожено более 60 бойцов. Кроме того, еще 20 боевиков попали в больницы.

После этого МИД России вызвал французского посла в Москве Пьера Леви. Это подтвердила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

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