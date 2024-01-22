Обнародованы имена 13 французских наемников, находившихся в Харькове при ударе РФ

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Появился частичный список французских наемников, находившихся в Харькове во время российского удара по их расположению, сообщает РИА Новости.

Всего в списке 13 имен. Также указан возраст этих людей – он варьируется от 24 до 49 лет. По словам руководителя волонтерской организации SOS Donbass Анны Новиковой, имеющей гражданство России и Франции, информация о том, кто из этих французов жив, а кто погиб или ранен, пока неточная.

Она также сообщила, что это неполный список французских наемников на Украине, находившихся в Харькове. В нем значатся Альбер Эмерик (Albert Aymeric, 22.12.1999), Алексис Дрион (Alexis Drion, 13.06.1986), Беранже Гийом Ален Мино (Berenger Guillaume Alain Minaud, 30.12.1978), Шарль Бертен Руссель (Charles Bertin Roussel, 01.09.1996), Эммануэль Танги Кеннет Деланж Грандаль (Emmanuel Tanguy Kenneth Delange Grandal, 26.09.1998), Жиль Бернар Сильвен (Gilles Bernard Sylvain, 27.10.1980), Жак-Пьер Габриэль Эврар Филипп (Jacques-Pierre Gabriel Evrard Philippe, 29.09.1987).

Также в списке Жан-Пьер Бонно Крис Эре (Jean-Pierre Bonnot Chris Heraid, 17.07.1999), Марселлен Демон (Marcellin Demon, 23.05.2002), Марис Андре Дюбуа Клеман (Maris Andre Dubois Clement, 28.09.1995), Сабастьен Клод Реми Бенар (Sabastienne Claude Remy Benard, 04.04.1974), Томас Жереми Натан Гурье (Thomas Jeremy Nathan Gourier, 24.02.1996) и Валентен Дюпуа Мель (Valentin Dupoy Mel, 02.01.1994).

17 января Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом поразили в Харькове здание с французскими наемниками. По информации оборонного ведомства, были уничтожены более 60 бойцов, еще 20 боевиков попали в больницы.

19 января депутаты Госдумы решили составить обращение к французскому парламенту по поводу уничтожения боевиков. Как отметил спикер палаты Вячеслав Володин, во Франции наемничество запрещено законом.

В МИД РФ отметили, что послу Франции в Москве Пьеру Леви заявили, что гибель граждан его страны в Харькове лежит на совести Парижа, который поддерживает набор наемников для участия в боевых действиях на стороне украинских войск.