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Франции необходимо выйти из НАТО в связи с агрессивной политикой, направленной против РФ. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X (ранее Twitter).

"Североатлантический альянс, похоже, хочет ускорить приближение третьей мировой войны. Давайте выйдем из НАТО, давайте выйдем из этой смертельной спирали", – написал он.

Таким образом политик оценил решение НАТО организовать крупнейшие военные учения. Как он отметил, в СМИ начали говорить о том, что такие меры были направлены на демонстрацию Москве готовности альянса взять в руки оружие.

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что мировое население должно быть готово к войне с Россией в ближайшие 20 лет. В частности, он сообщил о необходимости создать систему, которая позволила бы обучить как можно больше людей в случае начала войны. Он также похвалил Швецию, которая рекомендовала гражданам подготовиться к войне перед своим вступлением в Альянс.

До этого экс-главком сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав призвал Запад помочь Украине атаковать Крым. По его мнению, удары по полуострову дадут понять РФ "свою позицию там". Он уверен, что такая тактика якобы вынудит Россию отказаться от Крыма.

