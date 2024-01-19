Глава комитета НАТО Бауэр призвал готовиться к войне с РФ в ближайшие 20 лет

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Мировое население должно быть готово к войне с Россией в ближайшие 20 лет. Об этом заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.

"Мы должны понимать, что наше мирное существование не является само собой разумеющимся. И именно поэтому мы должны подготовиться к конфликту с Россией. Нам нужно быть готовыми по всему", – цитирует его The Telegraph.

В частности, Бауэр заявил о необходимости создать систему, которая позволила бы обучить как можно больше людей в случае начала войны. Он также похвалил Швецию, которая рекомендовала гражданам подготовиться к войне перед своим вступлением в Альянс.

В заключение глава военного комитета призвал улучшить промышленную отрасль, чтобы оружие и боеприпасы можно было производить быстрее.

До этого экс-главком сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав призвал Запад помочь Украине атаковать Крым. По его мнению, удары по полуострову дадут понять РФ "свою позицию там". Он уверен, что такая тактика якобы вынудит Россию отказаться от Крыма.

