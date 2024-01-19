Глава МО Германии отказался увеличивать военную помощь для Украины

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Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус не стал наращивать военную поддержку Украине, отметив, что Германия не может "идти ва-банк, как того требуют некоторые". Об этом сообщает издание Die Welt.

Министр подчеркнул, что его страна может сама оказаться беззащитной. Вместе с тем он отметил, что из всех государств Евросоюза ФРГ внесла наибольший вклад. Теперь, продолжил Писториус, очередь за другими.

"Всем должно быть ясно: если Путин (президент РФ Владимир Путин. – Прим. ред.) выиграет эту войну <...> то, конечно, возрастет и опасность для территории НАТО", – заключил глава ведомства.

Ранее в СМИ писали, что канцлер ФРГ Олаф Шольц из-за страха остаться один на один в "противостоянии" с Путиным призвал Евросоюз нарастить помощь украинской стороне.

В статье отмечали, что канцлер все чаще разочаровывается по поводу уровня военной помощи, которую предоставляет ЕС для Украины. Наиболее крупный вызов безопасности Европы со времен холодной войны – перспектива финансирования Киева без поддержки США, писали в прессе.

Граждане Германии освистали Шольца за поставки вооружения Киеву