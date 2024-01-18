Экс-главком сил НАТО в Европе призвал Запад помочь Украине атаковать Крым

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Запад должен обеспечить Украине возможность атаковать Крым, заявил экс-главком сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав в беседе с Hill.

"Если мы дадим Украине возможность наносить удары по Крыму, <...> Россия будет вынуждена переосмыслить свою позицию там. <...> Ударяйте по ним всем, ударяйте по несколько раз и уничтожайте их по частям", – высказался он.

Ранее заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев – русские города, как и многие другие, которые временно оккупированы Украиной. По его словам, эти населенные пункты на данный момент на бумагах и электронных носителях обозначаются желто-голубыми, однако они все-таки русские.

В свою очередь, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк говорил о том, что Киев в 2024 году усилит диверсии против РФ. С его слов, целями могут стать объекты материально-технического снабжения, также в приоритете будут Крым и Черное море.



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