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В прямом эфире украинского парламентского телеканала "Рада" показали карту России вместе с полуостровом Крым, передает РИА Новости.

Карту, на которой полуостров является частью России, показали во время сюжета по поводу якобы коммуникационного коллапса на российских теплотрассах в связи с морозами. После того как эту карту заметили украинские СМИ, телеканал ограничил возможность перематывать эфир назад.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев – русские города, как и многие другие, которые временно оккупированы Украиной. По его словам, эти города на данный момент на бумагах и электронных носителях обозначаются желто-голубыми, однако они все-таки русские.

До этого СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский назначил в 2024 году главной целью украинской армии изоляцию Крыма, а также "подрыв военных возможностей" РФ на полуострове.



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