Зеленский назвал изоляцию Крыма главной целью украинских войск в этом году

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В предстоящем году главной целью украинской армии станет изоляция Крыма, а также "подрыв военных возможностей" РФ на полуострове. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Economist.

По его словам, Крым и Черное море в целом станут "центром притяжения" военных усилий Украины. Зеленский также назвал предположительную операцию ВСУ против полуострова "примером для всего мира".

Помимо этого, в 2024 году украинские силы перейдут к обороне на востоке. В частности, украинский лидер назвал немедленной задачей ВСУ оборону Харькова, Днепра, Николаева, Херсона и Запорожья.

Журналисты отметили, что Зеленский больше не ставит каких-либо сроков, а также не дает конкретных обещаний касательно военных операций украинской армии в предстоящем году.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот назвал жителей Крыма и новых регионов РФ "всеми нашими", является больными измышлениями.

До этого Зеленский сообщил, что получил военный план на 2024 год во время заседания штаба Верховного Главнокомандующего. По его словам, предстоящий год станет временем для многих глобальных решений. Он отметил, что Украине нужно уметь повлиять на них, чтобы достигать своих целей.