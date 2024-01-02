Зеленский пришел в ярость после слов Залужного о провале ВСУ – СМИ

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Украинский президент Владимир Зеленский пришел в ярость от интервью главкома ВСУ Валерия Залужного западным СМИ, в котором тот признал неприятную правду о положении ВСУ на фронте. Об этом сообщает издание Financial Times.

В частности, Зеленский разозлился из-за слов Залужного о том, что ситуация для украинских войск зашла в тупик. По информации журналистов, подобные высказывания являются запретными в украинских правительственных кругах.

Также в издании отмечается, что на сегодняшний день ни президент Украины, ни военное командование страны не хотят брать ответственность за массовый призыв граждан на фронт.

Ранее глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Валерий Залужный, обвиняя Владимира Зеленского в провале контрнаступления, ведет против него открытую войну.

До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что украинский бюджет недостаточен для выполнения плана мобилизации 500 тысяч человек, который озвучил президент Украины.

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