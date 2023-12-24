Главком ВСУ Залужный может победить Зеленского на политической арене – СМИ

Фото: ТАСС/Ukrainian Presidential Press Office via AP

Главнокомандующий Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерий Залужный может победить на выборах президента Украины. Об этом сообщает издание IL Fatto Quotidiano.

"Зеленский знает, что если Залужного отстранить от командования и пустить на политическую арену, то он будет практически непобедим", – уточнили авторы материала, добавив, что именно по этой причине глава Украины Владимир Зеленский не увольняет главкома ВСУ.

Также в статье сказано, что конфликт украинского президента и главкома ВСУ вышел уже за границы их страны, а любое новое решение Залужного раздражает Зеленского.

Уточняется, что на Украине уже есть те, кто готов поддержать главкома ВСУ в выдвижении на пост главы государства. Однако при этом между ними и теми, кто находится на стороне действующего украинского президента, возникают в публичной плоскости конфликты.

Ранее Залужный раскритиковал решение Зеленского уволить всех областных военкомов, так как это привело к проблемам с проведением мобилизации на Украине. Главком ВСУ отметил, что есть другая проблема – необходимо заменить военнослужащих, которые на протяжении долгого времени находятся в зоне боевых действий.

До этого СМИ сообщали о том, что украинские власти рассматривают варианты ослабления растущего политического влияния Валерия Залужного. По мнению экспертов, в попытке достичь этой цели власти могут начать уголовное преследование Залужного.



Главком ВСУ Валерий Залужный может быть снят с должности из-за конфликта с Зеленским – СМИ