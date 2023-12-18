Залужный раскритиковал решение Зеленского уволить всех областных военкомов

Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Решение Владимира Зеленского уволить всех областных военкомов привело к проблемам с проведением мобилизации на Украине, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

"Это были профессионалы, они знали, как это (мобилизацию. – Прим. ред.) делать, а их нет", – подчеркнул он.

По мнению Залужного, мобилизационные мероприятия не нужно усиливать, следует добиться того, чтобы они проводились на том же уровне, что и раньше. Главком украинской армии отметил, что есть и другая проблема – необходимо заменить военнослужащих, которые на протяжении долгого времени находятся в зоне боевых действий.

В середине августа всех областных военкомов на Украине решили уволить после проверки на коррупцию. Соответствующий указ подписал Зеленский.

Украинские СМИ постоянно информируют о случаях коррупции. По их данным, сотрудники военкоматов могли брать взятки в несколько тысяч долларов за отсрочку от службы в армии.

До этого Зеленский заявил, что в отношении сотрудников военкоматов на Украине возбуждено 112 уголовных дел, 33 из которых – коррупционные. Украинский лидер поручил назначить на их место военнослужащих, побывавших в зоне вооруженного конфликта.

Цинизм и взяточничество он сравнил с государственной изменой. По его мнению, работать военкомами должны люди, которые утратили здоровье в результате участия в боевых действиях.



Главком ВСУ Валерий Залужный может быть снят с должности из-за конфликта с Зеленским – СМИ