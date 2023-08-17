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16:16

Политика

Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов на Украине

Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office

Всех областных военкомов на Украине решили уволить после проверки на коррупцию. Соответствующий указ подписал украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал президента страны.

Таким образом он утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны от 11 августа.

Украинские СМИ постоянно информируют о случаях коррупции. По их данным, сотрудники военкоматов могут брать взятки в несколько тысяч долларов за отсрочку от службы в армии.

Ранее Зеленский заявил, что в отношении сотрудников военкоматов на Украине возбуждено 112 уголовных дел, 33 из которых – коррупционные. Украинский лидер поручил уволить их и назначить военнослужащих, побывавших в зоне вооруженного конфликта.

Цинизм и взяточничество он сравнил с государственной изменой. По его мнению, работать военкомами должны люди, которые утратили здоровье в результате участия в боевых действиях.

17 августа президент Украины продлил военное положение и мобилизацию в стране еще на 90 дней.

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