Украинские уклонисты спрятались в "тайнике" фургона, чтобы выехать в Молдавию

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Четверо украинских граждан спрятались в специально оборудованном фургоне, чтобы выехать в Молдавию, однако были пойманы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госпогранслужбу Украины.

"Каких-то 300 метров до границы не хватило микроавтобусу, чтобы попасть в Молдавию вместе со всем экипажем, о котором пограничники знали заранее. <...> В тайнике микроавтобуса мужественно прятались четверо мужчин призывного возраста. Одним словом: приехали!" – говорится в сообщении госпогранслужбы.

Отмечается, что каждый уклонист заплатил по 4 тысячи долларов ради возможности выехать из страны.

Ранее первый замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил о росте числа уклонистов в стране. По его словам, правоохранительные органы Украины вскоре обратят на эту проблему особое внимание.

Павлюк выразил мнение, что уклонение от армии приобретает большие масштабы из-за отношения общества к службе во время военного положения.

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