На Украине заявили о росте числа уклонистов от мобилизации

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Число граждан Украины, уклоняющихся от мобилизации возрастает. Такое заявление сделал первый замминистра обороны страны генерал-лейтенант Александр Павлюк, сообщает ТАСС.

"Я думаю, это большая проблема, потому что она нарастает. <...> Если по-простому сказать, это препятствование действиям Вооруженных сил", – заявил он.

По мнению Павлюка, правоохранительные органы Украины вскоре обратят на данную проблему особое внимание. Он считает, что уклонение от армии приобретает большие масштабы из-за отношения общества к службе во время военного положения.

"Это очень большая проблема общества, с которой требуется уже сейчас начинать бороться", – резюмирует Павлюк.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украину из-за мобилизации ожидает социальный взрыв. По его словам, ситуация может дойти до того, что сотрудников военкомов просто начнут отстреливать.



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