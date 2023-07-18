Системы ПВО Украины оказались в критическом состоянии после ударов ВС РФ – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинская армия не сможет получить преимущество даже в случае новых поставок систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своей статье для Asia Times написал обозреватель Габриэль Хонрада.

Так, по словам журналиста, на сегодняшний день ПВО Украины находится в истощенном и критическом состоянии в результате последовательных ракетных и беспилотных ударов ВС России по военным объектам противника.

Даже если НАТО решит передать ВСУ еще больше комплексов ПВО, это не поможет контрнаступлению украинских войск, считает Хонрада. Он добавил, что российская сторона уже доказала готовность наращивать военное производство для более мощных ударов по западной технике.

Ранее вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что западные страны начинают уставать от конфликта на Украине. По его словам, поставлять вооружение на Украину Западу становится все труднее, также повышаются риски и расходы.

До этого замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что российские военные активно наступают на купянском направлении и продолжают наступление на авдеевском и марьинском.

Российские средства ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow