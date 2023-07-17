Количество средств ПВО увеличат на трассе, связывающей Крым и Херсон

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Количество средств противовоздушной обороны (ПВО) увеличат в Херсонской области для защиты трассы, связывающей регион с Крымом, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, это необходимо, чтобы обезопасить транспорт после ЧП с Крымским мостом. На административной границе двух регионов оборудуют места, где люди смогут отдохнуть.

Сальдо подчеркнул, что безопасность на трассе обеспечивают Вооруженные силы России.

В ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП на Крымском мосту, которое произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Туристов и жителей Крыма призвали выбирать альтернативные маршруты через новые регионы РФ.

В результате происшествия погибли мужчина и женщина – жители Белгородской области. Также пострадала их несовершеннолетняя дочь. В момент происшествия семья ехала по мосту на легковом автомобиле.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Как рассказали в Национальном антитеррористическом комитете, атака была проведена в 03:05 двумя беспилотными надводными аппаратами ВСУ, что привело к повреждению автодорожной инфраструктуры моста.



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