Туристка рассказала об обстановке на полуострове после теракта на Крымском мосту

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Женщина, приехавшая из Нижнего Новгорода в Крым с целью отдыха, рассказала, что среди туристов, находящихся на полуострове, нет паники. Они собираются возвращаться домой либо на пароме, либо через Мариуполь. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Мы сюда поехали, и мы знали, что едем в военное время, что всякой гадости можно ожидать, что мост – это стратегический объект, который у них как бельмо на глазу, поэтому всеми способами будут пытаться подгадить. Поэтому паники у нас нету, отдыхать будем так же, как и отдыхали", – сказала она.

По словам женщины, люди намереваются возвращаться через новые регионы России. Она напомнила о новой дороге, которая проходит через Джанкой, Чонгар, Мариуполь и выходит к Ростову. Многие россияне, которые проезжали по ней, отмечали, что для движения по ней даже не требуется навигатор.

Туристка из Нижнего Новгорода отметила, что посещает Крым с 2016 года, в этом году на отдых приехало намного меньше людей.

"Вчера мы были в Ялте, позавчера в Севастополе, я таких пустых набережных не видела вообще никогда. Это пиковый сезон, обычно там все все кишело народом, а сейчас мы спокойно гуляем. Поездки всякие, экскурсии – все есть. В самом Крыму открывается все больше супермаркетов. В 2016 году было не очень удобно, были адские цены, карточки с трудом принимали", – вспомнила отдыхающая.

Еще один турист и муж сестры погибшей в результате ЧП на Крымском мосту отметил, что перед произошедшим он слышал два взрыва. Он рассказал, что собирался поехать на отдых на полуостров со своей семьей, во второй машине ехали погибшие супруги и их дочь. Об этом сообщает RT.

Со временем автомобиль мужа и жены из Белгородской области уехал вперед, а машина, в которой находилась семья сестры погибшей, отстала из-за досмотра. Позже прогремел взрыв, добавил мужчина.

Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке на Крымский мост. Взрыв зафиксировали в районе 145-й опоры со стороны Кубани. Туристов и жителей полуострова призвали выбирать альтернативные пути объезда, например, через новые российские регионы.

В результате произошедшего погибла супружеская пара из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь пострадала. Сначала девочка впала в кому, но после пришла в сознание.

Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов заявлял, что ведомство взяло на контроль оказание медицинской помощи девочке. Днем 17 июля она была доставлена в больницу в Краснодаре, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что атака была проведена в 03:05 двумя беспилотными надводными аппаратами украинских войск.



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