Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Всего один русский танк смог остановить агрессивную атаку украинских военных, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Он рассказал, что Вооруженные силы Украины собирались использовать хитрую тактику с использованием легкой и тяжелой техники. По его словам, отряды морской пехоты опережали свои танки поддержки, оставляя позади тяжелую огневую мощь, необходимую им для удержания успехов.

При этом внезапное появление одного российского танка смогло сорвать атаку, отметил обозреватель.

Экс объяснил, что в таких операциях лишь одно "твердое препятствие" может разбить все наступление, если половина атакующих сил движется слишком быстро. В данном случае это был одинокий русский танк.

Журналист подчеркнул, что экипаж танка не побоялся выстоять и сразиться с более крупными и быстрыми украинскими силами.

Ранее Владимир Путин положительно оценил ход спецоперации на Украине. По его словам, попытки ВСУ прорвать оборону не увенчались успехом. Президент подчеркнул героизм российских военных в зоне СВО.



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