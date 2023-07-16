Путин положительно оценил ход спецоперации на Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Владимир Путин заявил, что положительно оценивает ход спецоперации, российские бойцы ведут себя героически. Отрывок с интервью с президентом выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

По словам главы государства, все попытки противника прорвать оборону не увенчались успехом за все время наступления.

Зарубин задал Путину вопрос, какие задачи перед собой поставила российская сторона.

"Это я вам скажу отдельно, когда камеры будут выключены", – ответил президент.

Путин также заявил, что у Москвы есть своя высокоэффективная военная техника, но отказываться от возможности изучить трофейные вооружения, захваченные в ходе СВО, не надо.

По словам президента, у ВС РФ есть своя военная техника, причем очень эффективная.

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