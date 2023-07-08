Украинские бойцы чувствуют себя беспомощными из-за минных полей и ВКС России – СМИ

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Военнослужащие ВСУ не могут идти в наступление из-за плотных минных полей перед российскими оборонительными позициями, а также из-за эффективной работы артиллерии и ВКС РФ. Об этом сообщает обозреватель Der Spiegel Тор Шредер.

Он отметил, что украинская армия все еще далека от тех целей, которые поставили киевские власти в рамках контрнаступления. Журналист добавил, что военные ВСУ даже не могут должным образом защитить себя.

Такая ситуация на фронте прекрасно демонстрирует, почему украинский президент Владимир Зеленский так отчаянно просит американские истребители F-16 у западных партнеров, считает Шредер.

По его словам, долгожданное для Запада контрнаступление превратилось в жесткие для ВСУ сражения. Так, украинские военные атакуют небольшими отрядами, неся при этом катастрофические потери.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в разговорах с лидерами европейских стран и представителями США выступал за более ранее начало контрнаступления украинской армии.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что украинская армия изменила стратегию контрнаступления.

Патрушев заявил, что контрнаступление Украины привело к большим потерям в рядах ВСУ