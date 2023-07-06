Зеленский заявил, что уговаривал Запад начать контрнаступление раньше

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в разговорах с лидерами европейских стран и представителями США выступал за более ранее начало контрнаступления украинской армии. Об этом он сообщил в интервью CNN.

Под этим же предлогом президент Украины уговаривал лидеров западных стран поставить ВСУ оружие и боеприпасы.

По словам Зеленского, ускорить контрнаступление украинских войск, которое происходит сейчас крайне медленно, поможет артиллерия и ракеты большого радиуса действия. В данный момент ВСУ испытывают нехватку артиллерийских орудий и боеприпасов, добавил он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины продолжили безуспешные попытки наступления в зоне спецоперации на четырех направлениях. Все атаки были отражены российскими военнослужащими.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что украинская армия изменила стратегию контрнаступления.

Запад недоволен темпами украинского контрнаступления – СМИ