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Киев по приказу Запада требует от командиров ВСУ продолжать контрнаступление, несмотря на высокие потери. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Не считаясь с существенными потерями, украинское руководство по настоянию западных кураторов требует от командования ВСУ продолжать наступление", – отметил министр.

По словам Шойгу, Киев обстреливает гражданские объекты, чтобы добиться пропагандистского эффекта и компенсировать неудачи на фронте. Однако профессиональные действия ВС РФ минимизируют потери среди мирного населения, резюмировал глава Минобороны.

Кроме того, Шойгу подчеркнул, что ВСУ не имеют успеха ни на одном из направлений. Как отметил министр обороны, это "свидетельствует о мастерстве наших бойцов и явно завышенных ожиданиях от хваленого западного оружия".

Ранее Шойгу заявил, что провал мятежа ЧВК "Вагнер" связан верностью ВС РФ своей присяге. Министр отметил, что события в России не повлияли на действия российских войск в зоне СВО, они продолжили решать возложенные на них задачи. В этой связи министр поблагодарил военных за добросовестную службу.

В ночь на 24 июня отряды ЧВК "Вагнер" предприняли попытку вооруженного мятежа. Подразделения частной военной компании сначала захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, после чего двинулись в сторону Москвы.

Переговоры с лидером ЧВК Евгением Пригожиным организовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По их итогам удалось договориться о деэскалации ситуации. После этого вагнеровцы начали разворачивать свои колонны техники и направились обратно в полевые лагеря.

Шойгу заявил, что ВСУ все чаще занимаются перегруппировкой