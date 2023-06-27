Лукашенко назвал критику Шойгу незаслуженной

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что знает, как работает глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, и что того критикуют порой незаслуженно. Об этом сообщает агентство БелТА.

"Мы ее (ситуацию с мятежом. – Прим. ред.) упустили. <...> Думали, что рассосется. <...> А оно не рассосалось. И столкнулись практически два человека, которые воевали на фронте. <...> Я знаю работу Шойгу. Незаслуженно его порой критикуют", – сказал белорусский лидер, выступая на церемонии вручения погон офицерам.

Лукашенко добавил, что он сам и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин неоднократно общались с Шойгу, вели с ним переговоры. Глава российского оборонного ведомства многое сделал на своем посту, подытожил белорусский президент.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношение Владимира Путина к Сергею Шойгу не изменилось после попытки вооруженного переворота ЧВК "Вагнер". Он также усомнился в том, что глава государства обсуждал перестановки в военном ведомстве во время телефонного разговора с Лукашенко.

