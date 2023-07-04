В НАТО заявили, что Украина не получит истребители F-16 до конца контрнаступления

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Украина не получит истребители F-16 до завершения контрнаступления. Об этом заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью LBC.

По его словам, вопрос о предоставлении истребителей не будет решен в краткосрочной перспективе, а обучение украинских пилотов и обеспечение логистической организации для самолетов представляется невозможным до конца контрнаступления.

Бауэр также признал, что украинским военнослужащим крайне тяжело продвигаться на передовой.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что некоторые страны затягивают процесс подготовки пилотов ВСУ на американских истребителях F-16.

До этого в США заявили, что решение о передаче Киеву ракет ATACMS, истребителей F-16 и кассетных боеприпасов пока не было принято. Вместе с тем подобная возможность рассматривается.

Германия может пересмотреть вопрос предоставления западных самолетов Украине