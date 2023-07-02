Журналист заявил, что США используют поддержку Украины для усиления присутствия в Европе

Фото: depositphotos\erik3804

Вашингтон, прикрываясь необходимостью поддерживать Киев, наращивает военное присутствие США в Европе, заявил британский журналист Марк Блэклок в статье для Global Times.

"Америка расширяет и укрепляет свое военное присутствие в Европе таким образом, что это грозит еще больше приблизить "Часы Судного дня" в мире к полуночи. Это чревато ускоряющимся вихрем действий и ответных мер, пока не покажется, что нет иного выхода, кроме продолжения конфликта", – говорится в материале.

Журналист обратил внимание, что США выступают против мирного разрешения конфликта на Украине. Так, был отвергнут китайский план по урегулировании ситуации, при этом Вашингтон не предложил альтернативу, напомнил он. Блэклок отметил, что Запад не выдвигает никаких предложений по этому вопросу, поскольку ему выгодно продолжать продвигать свои геополитические амбиции. Он рассматривает украинский кризис как возможность, резюмировал журналист.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что военная помощь Запада, включая поставки Киеву вооружений, ведет к эскалации конфликта на Украине. Дипломат уверена, что подобных действий союзников Украины являются безответственными, поскольку приводят к многочисленным жертвам, в том числе среди гражданского населения.

До этого стало известно, что перерасчет оценки предоставленной Киеву военной помощи в связи с допущенными ошибками дал возможность Пентагону выделить на поставки оружия Украине еще свыше 6 миллиардов долларов.



В США заявили, что смертность украинских солдат на поле боя растет