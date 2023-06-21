США могут выделить Украине еще 6 млрд долларов из-за ошибки в расчетах – Пентагон

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Перерасчет оценки предоставленной Киеву военной помощи в связи с допущенными ошибками дал возможность Пентагону выделить на поставки оружия Украине еще свыше 6 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заместителя официального представителя оборонного ведомства США Сабрину Сингх.

По ее словам, несоответствия в оценке снаряжения были обнаружены во время регулярного надзора со стороны департамента за исполнением президентских полномочий по поставкам для Украины.

Уточняется, что речь идет о таких случаях, когда имела место переоценка стоимости оборудования, которое предоставляется Киеву из запасов Соединенных Штатов. Таким образом, Пентагон может выделить еще 6,2 миллиарда долларов на военную помощь Украине.

Ранее в Еврокомиссии выступили с идеей зарезервировать из фондов ЕС для Украины 50 миллиардов евро на ближайшие четыре года в качестве грантов и кредитов.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву всегда будет недостаточно поставок западного вооружения до тех пор, пока конфликт не закончится.

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