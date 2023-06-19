Украина заплатила 800 млн долларов за сломанное или непоставленное оружие с Запада

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Украинская сторона заплатила свыше 800 миллионов долларов с февраля 2022 года за оружие, которое в итоге полностью или частично не поставили в страну. Об этом информирует издание The New York Times со ссылкой на источники.

Согласно данным СМИ, Киев заплатил подобные суммы подрядчикам. Источник утверждает, что часть вооружений была настолько ветхой, что ее можно было только разобрать на запчасти.

Газета выяснила, что по состоянию на прошлую неделю только США предоставили военную помощь на сумму порядка 40 миллиардов долларов. Поддержка европейских стран при этом также исчисляется десятками миллиардов долларов.

"Многие поставки западных союзников включали в себя современное вооружение, которое доказало свою высокую эффективность. Но в других случаях союзники предоставили вооружение со складов, которое в лучшем случае нуждалось в капитальном ремонте", – говорится в материале.

В общей сложности на ремонте находится 30% вооружений Украины, считают авторы статьи.

13 июня стало известно, что американская сторона выделила Киеву новый пакет военной техники и оружия на сумму 325 миллионов долларов. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, в очередной пакет включат артиллерийские снаряды, противотанковые системы, бронетехнику, средства ПВО, дополнительные боеприпасы и так далее.

США анонсировали поставки оружия Украине более чем на 2 млрд долларов