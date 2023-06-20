Кулеба заявил, что Киеву всегда будет мало поставок оружия, пока конфликт не окончен

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву всегда будет недостаточно поставок западного вооружения до тех пор, пока конфликт не закончится. Об этом он сообщил в эфире местного телеканала.

"Если нет победы, значит, помощи было недостаточно", – добавил Кулеба.

По его словам, в данный момент украинские войска больше всего нуждаются в бронетехнике и артиллерийских снарядах для проведения наступления.

Глава МИД Украины отметил, что помощь Киеву поступает на территорию страны ежедневно.

Что касается ожиданий от саммита Североатлантического альянса, то Кулеба заявил, что Киеву нужен реальный шаг к членству в НАТО.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что зенитный ракетный комплекс SAMP/T доставлен на территорию Украины и уже готов к эксплуатации.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что военные арсеналы Североатлантического альянса опустошены, их следует восстановить в кратчайшие сроки.

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